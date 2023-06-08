Новосибирский зоопарк закрыл комментарии под постом с голосованием за имена белых медвежат

Новосибирский зоопарк закрыл комментарии под постом с голосованием за имена для недавно родившихся белых медвежат. Фото: Анна НОВИКОВА

Новосибирский зоопарк закрыл комментарии под постом с голосованием за имена для недавно родившихся белых медвежат. В организации пояснили, из-за чего это было сделано.

— В связи с тем, что мы получили шквал негативных комментариев под постами с голосованием за имена медвежат, нами было принято решение о закрытии комментариев, — пояснили в зоопарке.

Но голосование за имена продолжается. Все желающие могут сделать это в личных сообщениях группы зоопарка ВКонтакте, на его официальном сайте, а также опустить свой рукописный вариант в специальный куб у вольера белых медведей.

Напомним, белые медвежата появились на свет почти полгода назад. У медведей Кая и Герды в это раз родились две девочки. Они уже успели завоевать сердца всех посетителей зоопарка и часто становятся героями забавных роликов в сети.

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