Новосибирске мужчина обокрал прихожанку прямо в Соборе имени Александра Невского. Фото: ГУ МВД по НСО

В Новосибирске мужчина обокрал прихожанку прямо в Соборе имени Александра Невского. Он взял сумку женщины, вытащил оттуда мобильник и сбежал. Сибирячка обратилась в полицию.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Сейчас полицейские ищут воришку. К счастью, воришка попал на запись камер видеонаблюдения у входа в собор. МВД просит всех, кто знает что-либо об этом человеке обратиться в полицию по телефонам 8-999-451-26-29, 8-903-935-32-01, 8 (383) 232-21-65.

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