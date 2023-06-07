В небе над Новосибирском 7 июня 2023 засняли молнию

В небе над Новосибирском засняли молнию. Фото: Кадр из видео

В небе над Новосибирском в среду, 7 июня, засняли молнию. Весь день над городом ходили тучи, дул сильный ветер, но долгожданного масштабного ливня так и не случилось. Небольшой дождик прошел только в некоторых районах.

Молнию горожане засняли вечером, ее было хорошо видно жителям ОбьГЭСа. Сибиряки также сообщали сегодня о поднявшихся в воздух из-за сильного ветра пыльных бурях.

Синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра обещают новосибирцам дождь только в пятницу, 9 июня. Дождливыми должны будут стать и выходные.

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