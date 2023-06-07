Сразу в 5 районах Новосибирска перекроют и сузят дороги

Дороги сузят и перекроют из-за ремонта теплотрасс. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Центральном округе, а также в Ленинском и Октябрьском районах Новосибирска перекроют и сузят дороги. Некоторые ограничения будут до 31 августа. Об этом сообщили в мэрии города.

В Центральном округе с 7 по 12 июня закроют проезд по улице Дмитрия Шамшурина у дома №8 на Комсомольском проспекте. Также до 20 июня на 3 метра сузят проезд по улице Орджоникидзе у здания №36 на Красном проспекте.

В Ленинском районе с 15 июня по 21 августа на 3 метра сузят проезд на перекрестке улиц Немировича-Данченко и Петропавловской. Там же закроют проезд по Петропавловской — от здания №42 до дома №66.

В Октябрьском районе с 9 июня и до конца лета закроют проезд по Автогенной — от дома №106 и до здания №143.

Все ограничения связаны с ремонтом теплосетей.

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