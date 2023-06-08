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НовостиОбщество8 июня 2023 0:00

Когда там дождь? 38-градусная жара не уходит из Новосибирска

8 июня в Новосибирске по-прежнему ожидается жара до +38 градусов
Надежда РЫЖКИНА
В Новосибирске может пройти дождь - но это только в радость!

В Новосибирске может пройти дождь - но это только в радость!

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Последний день перед небольшим похолоданием и долгожданным дождем, четверг, 8 июня, будет таким же, как предыдущие дни. Синоптики обещают жару +20…+22 градуса ночью и +36…+38 градусов днем.

— Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Юго-восточный ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду, местами с порывами до 14, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области хоть и будет очень жарко, но это компенсируется дождем. Днем температуры могут доходить до +34…+39, ночью по западу, днем по западным и центральным районам местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

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