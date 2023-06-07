«Большевисткую накрыло облаком»: в Новосибирск после жары пришел шторм с пыльной бурей

Новосибирск после аномальной жары накрыл шторм с пыльной бурей. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Новосибирск после аномальной жары накрыл шторм с пыльной бурей. В городе поднялся сильный ветер, подхвативший пыль и песок со строек.

— С карьера «Борок» летит — песком и пылью накрыло Большевистскую. Также наши подписчики сообщают, что со строек выметает клубы песка и грязи, — пишет паблик Вконтакте «АС-54».

Небо над городом затянуло тучами, кое-где новосибирцы видели, как сверкнула молния. После нескольких дней изнуряющей жары горожане надеются, что сегодня, наконец, в Новосибирске пойдет долгожданный дождь. Так, по Бердску, например, сегодня прошелся настоящий шторм: с ветром, валящим деревья, и ливнем.

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