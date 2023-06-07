В Новосибирске пьяный юноша пытался доплыть до острова Тань-Вань

Парня спасли. Фото: спасатели МАСС.

В Новосибирске 18-летний юноша почувствовал себя олимпийским пловцом и решил стать первым, кто пьяным доплывет до острова Тань-Вань. К сожалению, или к счастью, ему помешали поставить рекорд прибывшие спасатели. Все случилось рано утром 7 июня.

— Пьяный юноша пытался переплыть на остров Тань-Вань. Вышедшие на катере спасатели обнаружили парня вдалеке от берега, — пояснили в службе спасателей МАСС.

Новосибирца доставили к берегу и передали медикам для осмотра. Парню объяснили, что ставить рекорды нужно трезвым и после многих лет тренировок.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber