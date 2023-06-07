Сельчане из-под Новосибирска добились подачи воды после вмешательства прокуратуры

Теперь в Покровке есть вода. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В поселке Покровке Кочковского района Новосибирской области наконец-то наладили водоснабжение. Местные добились восстановления своих прав с помощью прокуратуры района. В региональном ведомстве рассказали об этой истории.

— В поселке долго не было централизованного водоснабжения. Несмотря на наличие водозаборной скважины и водосетей, местные власти не хотели ремонтировать объекты коммунальной инфраструктуры. Для обеспечения своих хозяйственно-бытовых нужд жители ездили за водой в соседний поселок, — пояснили в ведомстве.

После вмешательства прокуратуры в администрации провели ремонт скважины и сетей снабжения — вода снова поступает сельчанам.

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