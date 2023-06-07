В Советском районе Новосибирска на ремонт дорог потратят еще 600 миллионов рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Советском районе Новосибирска на ремонт дорог потратят еще 600 миллионов рублей. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть во время выездного совещания на улице Иванова, где сейчас идут дорожные работы.

— В этом году значительно увеличено финансирование и объемы ремонта дорожной сети в Советском районе, в частности в Академгородке — почти 600 миллионов рублей. Из них — 23 миллиона рублей направлено на ремонт тротуаров. Очень важно, что главную трассу, идущую через весь Академгородок, — Морской проспект и проспект Строителей, мы начнем ремонтировать в этом году, — пояснил градоначальник.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в правительстве регионе сообщили о планах создать карту персональной ответственности дорожных подрядчиков. Она поможет всем новосибирцам наблюдать за состоянием дорог и тем, как на них идет ремонт.

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