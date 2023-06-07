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НовостиПроисшествия7 июня 2023 14:35

Директор новосибирской турфирмы признал вину о гибели туристов на Камчатке

Следователи завершили расследование уголовного дела
Галина СИМОНОВА
Директор новосибирской турфирмы, которая организовала поход на Ключевскую сопку, где погибли восемь человек, признал свою вину.

Директор новосибирской турфирмы, которая организовала поход на Ключевскую сопку, где погибли восемь человек, признал свою вину.

Фото: Анна ПАШАГИНА

Директор новосибирской турфирмы, которая организовала поход на Ключевскую сопку, где погибли восемь человек, признал свою вину. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела.

— Обвиняемый, являясь директором туристической компании разместил в интернете рекламу об организации для желающих восхождения на вулкан Ключевская сопка Камчатского края. Для этого он привлек двух лиц, которые не имели надлежащих полномочий для работы инструкторами-проводниками на туристическом маршруте особой категории сложности, — пояснили в Следственном комитете по Камчатскому краю.

Тургруппа в составе 10 человек начала подниматься 30 августа 2022 года. УжДлиться должен был поход по 9 сентября. На высоте в 4 тысячи метров двое туристов с гидом из-за плохого самочувствия спустились в домик вулканологов. Остальные альпинисты поднялись на высоту 4, 4 тысячи метров, где им также пришлось развернуться назад из-за обледеневшего склона по которому нельзя было пройти. Во время спуска группа сорвалась вниз. В результате падения погибли 8 туристов и их гид.

Директора турфирмы обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли за собой смерть по статье 238 УК РФ. Он признал вину и сотрудничал со следствием. Сейчас он продолжает находиться под домашним арестом, а его уголовное дело передано прокурору.

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