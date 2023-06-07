Директор новосибирской турфирмы признал вину о гибели туристов на Камчатке

Директор новосибирской турфирмы, которая организовала поход на Ключевскую сопку, где погибли восемь человек, признал свою вину. Фото: Анна ПАШАГИНА

Директор новосибирской турфирмы, которая организовала поход на Ключевскую сопку, где погибли восемь человек, признал свою вину. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела.

— Обвиняемый, являясь директором туристической компании разместил в интернете рекламу об организации для желающих восхождения на вулкан Ключевская сопка Камчатского края. Для этого он привлек двух лиц, которые не имели надлежащих полномочий для работы инструкторами-проводниками на туристическом маршруте особой категории сложности, — пояснили в Следственном комитете по Камчатскому краю.

Тургруппа в составе 10 человек начала подниматься 30 августа 2022 года. УжДлиться должен был поход по 9 сентября. На высоте в 4 тысячи метров двое туристов с гидом из-за плохого самочувствия спустились в домик вулканологов. Остальные альпинисты поднялись на высоту 4, 4 тысячи метров, где им также пришлось развернуться назад из-за обледеневшего склона по которому нельзя было пройти. Во время спуска группа сорвалась вниз. В результате падения погибли 8 туристов и их гид.

Директора турфирмы обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли за собой смерть по статье 238 УК РФ. Он признал вину и сотрудничал со следствием. Сейчас он продолжает находиться под домашним арестом, а его уголовное дело передано прокурору.

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