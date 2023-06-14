«Мешала выкинуть мусор»: в Новосибирске женщина простила соседа, порезавшего шины на ее машине

Автомобиль был припаркован у мусорных баков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирец порезал шины плохо припаркованного авто и оказался в суде. Конфликт случился 3 ноября 2021 года у дома на улице Выборная.

По данным следствия, местный житель заметил «Форд Эскейп», припаркованный у мусорных баков. Ему не понравилось, что автомобиль перегородил проход и мешал выкинуть мусор. Рассерженный сосед взял нож и проколол шины иномарки.

Хозяйка машины обратилась в полицию, следователи возбудили уголовное дело о причинении вреда имуществу со значительным ущербом. Виновника задержали, стоимость испорченных шин составила более 66 тысяч рублей.

- В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал вину. Потерпевшая предоставила заявление о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон, заявила, что ущерб возмещен полностью и претензий к подсудимому не имеет, предоставив расписку о получении денежных средств в счет возмещения ущерба и чек об оплате. Суд согласился с позициями сторон и прекратил уголовное дело, - сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Октябрьского района Анастасия Папина.

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