В Новосибирске водитель сбил девушку-подростка и уехал: его ищет ГИБДД

В Новосибирске неизвестный водитель сбил девушку-подростка и уехал. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске неизвестный водитель сбил девушку-подростка и уехал. ДТП случилось в Кировском районе утром в среду, 7 июня.

— В 9: 10 неизвестный водитель на неустановленном автомобиле ехал по улице Громова со стороны СНТ «Тулинка2» в сторону улицы Зорге. Напротив дома № 18 на улице Громова он сбил 18-летнюю девушку, переходившую дорогу, — рассказали в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Пострадавшую девушку доставили в больницу с различными травмами. ГИБДД просит всех, кто знает что-либо о случившемся обратиться по телефонам 232-23-51, 232-23-21 дежурная часть или 232-23-35 отдел розыска, либо по адресу: улица Станционная, 24/1.

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