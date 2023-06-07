В Бердске буря 7 июня поломала деревья и порвала линию электропередач

В Бердске в среду, 7 июня, разыгралась настоящая буря. Фото: предоставлено читателями

В Бердске в среду, 7 июня, разыгралась настоящая буря. После нескольких дней аномальной жары в регион наконец-то пришли долгожданные дожди, а вместе с ними и сильный ветер.

— От сильного ветра на дорогу упали несколько деревьев — на улице космической одно упало прямо на проезжую часть, кое-где оборвало линию электропередач, — рассказали КП-Новосибирск местные жители.

Еще сегодня дождь прошел в Искитиме, а накануне — дождь с градом был в Куйбышевском районе. Но до самого Новосибирска осадки пока не добрались.

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