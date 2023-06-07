Новосибирская ЦКБ возобновит свою работу после пожара в конце июня

Центральная клиническая больница Академгородка будет полностью восстановлена после пожара в конце июня. Фото: Правительство НСО

Центральная клиническая больница Академгородка будет полностью восстановлена после пожара в конце июня. Об этом сообщили в областном правительстве.

— С учётом того, что помещения роддома — второго корпуса ЦКБ — позволяют перевести ряд отделений сюда, коллектив продолжит оказывать медицинскую помощь. Благодаря грамотным действиям персонала сохранено ценное медицинское оборудование, — рассказал первый замгубернатора Новосибирской области Юрий Петухов.

По предварительным подсчетам, на ремонт корпуса потребуется более 50 миллионов рублей. Планируется, что средства удастся выделить из резервного фонда региона.

Главврач ЦКБ Ирэна Цыцорина отмечает, что помещения роддома позволяют разместить там дополнительные койки, сделать это больница планирует до конца августа.

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