В Новосибирске чиновник Эпов заявил о недостатке финансирования на ремонт дорог

В мэрии заявили о недостатке финансировании для ремонта дорог.

Руководитель управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска Сергей Эпов заявил о недостаточном финансировании на ремонт дорожного полотна в городе. По его словам, денег на это необходимо почти в три раза больше, чем выделяется.

— Если единоразово отремонтировать все дороги города — по подсчетам нужно 66 миллиардов рублей. А бюджет Новосибирска на дорожную деятельность — 20 миллиардов рублей, — пояснил Эпов в эфире радио «Вести Новосибирск». — Чтобы привлечь допсредства, к этому нужно быть готовыми, поскольку городу при наличии такого большого количества объектов в ремонте нужно подготовить службу заказчиков и подрядчиков. Мы сталкивались с проблемой, когда сложно найти подрядчиков, готовых квалифицировано охватить планируемый объем работ.

В апреле 2023 года власти сообщали, что Новосибирску выделили 250 миллионов рублей на масштабный ремонт дорог. До лета планируют починить 165 тысяч квадратов магистралей.

А накануне в правительстве регионе сообщили о планах создать карту персональной ответственности дорожных подрядчиков. С помощью нее все новосибирцы смогут мониторить состояние дорог.

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