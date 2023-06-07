Под Новосибирском ищут сельчанина, который пошел на берег реки и пропал

Полицейские и спасатели ищут мужчину вдоль берега.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Куйбышевском районе Новосибирской области ищут местного. Во вторник, 6 июня, мужчина вышел из дома и не вернулся. О происшествии КП-Новосибирск рассказали в региональном МВД.
— Мужчина 41 лет пошел к реке Омь в районе Куйбышевской ЦРБ и пропал без вести. Свои вещи пропавший бросил на берегу реки, — уточнили в пресс-службе полиции.
Сейчас оперативники ведут поиски мужчины и проверяют берег совместно с поисково-спасательной бригадой МЧС.
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