Под Новосибирском ищут сельчанина, который пошел на берег реки и пропал

Полицейские и спасатели ищут мужчину вдоль берега. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Куйбышевском районе Новосибирской области ищут местного. Во вторник, 6 июня, мужчина вышел из дома и не вернулся. О происшествии КП-Новосибирск рассказали в региональном МВД.

— Мужчина 41 лет пошел к реке Омь в районе Куйбышевской ЦРБ и пропал без вести. Свои вещи пропавший бросил на берегу реки, — уточнили в пресс-службе полиции.

Сейчас оперативники ведут поиски мужчины и проверяют берег совместно с поисково-спасательной бригадой МЧС.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber