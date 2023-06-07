Рэпер Коста Лакоста выступит на день города Новосибирска 24 июня

Рэпер приедет на день Новосибирска. Фото: https://vk.com/costalacoste

Стало известно, что хип-хоп исполнитель Коста Лакоста так же споет в парке «Арена» 24 июня. В этот день возле Ледового дворца спорта пройдет VK Fest, выступят многие известные артисты.

В числе приглашенных звезд рэпер Баста, певица Севиль Велиева из группы Artik & Asti, а также рэперы OG Buda, FEDUK, DEAD BLONDE + GSPD.

Добраться до площадки фестиваля можно будет на автобусах № 5, 6, 28, 39, троллейбусах № 7, 8 и маршрутках № 18, 63.

Свою популярность Коста Лакоста получил в 2018 — у него вышел первый сингл с новосибирским рэпером Элджеем.

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