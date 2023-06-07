«Стройка идет, а пыли нет»: как энергетики меняют в Новосибирске тепломагистраль на Чаплыгина

На время реконструкции теплосети по ул. Чаплыгина горячую воду отключать у потребителей не будут. Фото: Пресс-служба СГК

Энергетики уже меняют теплосети на 10 участках из запланированного 31-го. Реконструкцию тепломагистрали на Чаплыгина сегодня проинспектировал мэр Анатолий Локоть, сообщается в телеграм-канале СГК Новосибирск.

- Безопасность на площадке обеспечена, заметна культура производства: стройка идет, а пыли нет, - прокомментировал мэр.

По словам энергетиков, на этом участке теплосеть они меняют полностью: не только трубы, но и лотки, монолитные тепловые камеры. Причем, бригада подрядчика уже установила лотки и монтирует новые трубы.

О ходе работ на участке мэру доложил директор теплосетевого подразделения СГК Максим Рябенко. Фото: Пресс-служба СГК

За последние пять лет на этой 244-метровой теплосети было 6 дефектов с массовыми отключениями. Возраст теплосети - 55 лет. Потребители этой теплосети - 15 домов, общественные здания и три социальных объекта останутся с горячей водой на весь срок реконструкции. Окончить ее планируют до 31 августа 2023 года.

Срок выполнения работ - до 31 августа 2023 года. Потребители - 15 домов, почти столько же общественных зданий, а также три социальных объекта - будут обеспечены горячей водой на все время проведения реконструкции.