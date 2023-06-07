Сына Виктора Толоконского назначили гендиректором футбольного клуба «Новосибирск»

Нового гендиректора ФК представили 7 июня. Фото: https://fcnsk.com/.

В среду, 7 июня коллектив ФК «Новосибирск» получил нового гендиректора — им стал Алексей Толоконский. Информацию об этом выложили на официальном сайте клуба.

— Сегодня министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов представил коллективу ФК «Новосибирск» и журналистам нового генерального директора клуба – Алексея Викторовича Толоконского, — указано в публикации.

Известно, что в 2014-2017 годы Алексей был президентом мини-футбольного клуба «Сибиряк». С 2017 года работал в мэрии Новосибирска — начальником управления физической культуры и спорта.

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