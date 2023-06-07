В Новосибирске полицейские накрыли нелегальное казино на Гоголя

Казино было в подвале на Гоголя. Фото: пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Сотрудники отдела экономической безопасности МВД закрыли нелегальное казино в Новосибирске. О преступлении рассказали в региональном ведомстве.

По данным полиции, игорный клуб организовала 35-летняя жительница Новосибирска.

— Во время проверочной закупки 6 июня полицейские изъяли 10 системных блоков. Зал обустроили в подвале жилого дома на улице Гоголя, — уточнили в пресс-службе регионального МВД.

Следователи области возбудили уголовное дело по статье о незаконной организации азартных игр. Сейчас оперативники ищут всех причастных к казино.

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