«Обменивались в командировках»: В Новосибирске ветеран Росгвардии собрал крупнейшую коллекцию шевронов спецназа в России

Бывший спецназовец превратил коллекцию шевронов в две исторические книги. Фото: Предоставлено Пресс-службой Росгвардии по Новосибирской области

Ветеран Росгвардии из Новосибирска Павел Пилипенко стал крупнейшим коллекционером шевронов спецназа России. Полковник в отставке помог составить исторический многотомник о символике спецподразделений, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Новосибирской области.

Сибиряк Павел Пилипенко стал военным в шестом поколении, служил в спецназе и участвовал во второй чеченской кампании. Во время службы и командировок в горячие точки обменивался шевронами с сослуживцами и собрал коллекцию:

- В командировках, чтобы оставить память друг о друге, мы обменивались нарукавными знаками. Таким образом, на начальном этапе у меня накопилось более 50 шевронов. Затем коллекция продолжала расти: шевроны присылали коллеги со всех регионов страны. Появилось желание познакомиться с историей спецподразделений, у каждого из которых она по-своему уникальна, - рассказал ветеран Росгвардии Павел Пилипенко.

Авторы готовят третий том о шевронах спецназа. Фото: Предоставлено Пресс-службой Росгвардии по Новосибирской области

В 2011 году офицер сделал увлечение наукой – сигнуманистикой, которая занимается сбором и описанием нагрудных знаков. Павел продолжал собирать редкие шевроны, самыми ценными стали образцы 1978 года легендарных дивизий оперативного назначения имени Дзержинского и ДОН-100 Северо-Кавказского округа, изготовленные вручную. Сибиряк добавил к ним свои шевроны: нарукавные знаки отряда спецназа «Ермак» Сибирского округа Росгвардии и факультета сил специального назначения Новосибирского военного института Росгвардии. После службы 48-летний ветеран передал коллекцию более 1000 знаков в музей Новосибирского военного института.

- Курсанты военного вуза, которые после выпуска разъезжаются служить во все уголки России, имеют возможность познакомиться с историей создания и развития спецподразделений, которая отражается в знаках отличия и является гордостью солдат и офицеров. С каждым из этих шевронов связана какая-то история, за каждым из них стоит человек, – сообщил Павел Пилипенко.

Бывший спецназовец помог выпустить первую книгу об истории символики СОБР и ОМОН с момента их формирования в МВД РФ в 2022 году. В мае 2023 года вышла вторая часть многотомника, который описывает символику отрядов-отделов спецназа ФСИН РФ. В настоящее время полковник в отставке Павел Пилипенко и Алексей Ермилин работают над третьим серийным изданием, которое будет посвящено символике войсковых спецподразделений и разведки от внутренних войск МВД до Росгвардии.

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