В Бердске Новосибирской области ищут худого 74-летнего пенсионера в сиреневой футболке

Мужчину ищут в Бердске. Фото: «Лиза Алерт».

В Бердске Новосибирской области ищут пенсионера — 74-летний Чибиряк Алексей Григоревич ушел в неизвестном направлении 7 июня. Об этом рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Рост пожилого мужчины — 168 сантиметров. Он худощав, ходит с седыми волосами и серо-голубыми глазами. Был одет в ярко-сиреневую футболку, темно-серые брюки и черные кроссовки с красными шнурками. С собой носит барсетку.

— Мы начали информационный поиск, обзваниваем больницы и распространяем ориентировки в сети. Объявили сбор на поиск, организуем штаб, — сообщили в пресс-службе отряда.

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