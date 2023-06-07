В 2023 году в Новосибирской области появятся рекордные 58 новых объектов водоснабжения . Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 2023 году в Новосибирской области появятся новые скважины, станции водоочистки и водопроводы на сумму 3,4 млрд рублей в рамках региональной госпрограммы и национального проекта «Жилье и городская среда».

– В текущем году на объекты водоснабжения запланирована рекордная сумма – 3,4 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов. Эти средства направляются на новые скважины, станции водоподготовки и водопроводные сети, планируется ввести 58 новых объектов, – подчеркнул министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов.

В 2023 году в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» в регионе завершили строительство новых водозаборных сооружений со станциями водоочистки в Усть-Тарке, Маслянино, Венгерово. Кроме того, ведется работа по масштабным объектам водоснабжения в Ордынском, Татарске, Коченево. На эти цели запланировано направить 1,5 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов. Благодаря этим объектам районные центры получат более надежные и современные системы водоснабжения.

– Одновременно, в рамках подпрограммы «Чистая вода» государственной программы, утвержденной Правительством региона, «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» муниципальным образованиям из областного бюджета предусмотрено выделение 1,9 млрд рублей на строительство и реконструкцию водопроводных сетей, строительство водозаборных скважин с модульными станциями водоподготовки в 31 муниципальных районах и городских округах Новосибирской области. Уже в 10 населенных пунктах началось строительство модульных установок водоподготовки, – добавили в правительстве.

В 7 населенных пунктах запланировано строительство водозаборных скважин со станциями водоподготовки. В 35 населенных пунктах идет строительство и реконструкция водопроводных сетей. Кроме того, за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области ведется строительство водозаборных скважин со станциями водоподготовки в г. Чулыме, селах Убинского, Ордынского, Кочковского, Болотнинского районов, водопроводных сетей в г. Оби.

Перечень объектов представлен на сайте МинЖКХ и энергетики региона.

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