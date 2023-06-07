В Бийске сотрудники администрации спасли грачонка

Сотрудники мэрии города Бийска спасли грачонка. Фото: Бийск официальный
Сотрудники мэрии города Бийска спасли грачонка. Малыш, по всей видимости, выпал из гнезда и находился в большой опасности, пишет «Бийский рабочий».
О «найденыше» рассказали в телеграм-канале администрации. Там отметили, что птичка уже была подросшей, однако взлететь не могла. Либо грачонок еще не умел этого делать, либо у него было повреждено крыло.
Грачонка накормили и напоили. Нужно было искать место, куда его пристроить. Ведь на земле он мог стать жертвой бродячих животных.
В мэрии приняли решение передать птицу в Детский эколого-туристический центр Бийска. Там будут ухаживать за пернатым.
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