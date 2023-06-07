Командир новосибирского батальона «Вега» Андрей Панферов снялся в рекламе службы по контракту

Ролик посвящен службе по контракту. Фото: стоп-кадр из видео Андрея Панферова

Командир новосибирского батальона «Вега» Андрей Панферов стал героем ролика, посвященного службе по контракту. Видео он опубликовал на своей странице «ВКонтакте».

В ролике Андрей Панферов напомнил, что недавно вернулся из зоны СВО. Отметил, что нашей Родине нужны солдаты, которые уверены в своих силах.

На данный момент видео набрало 1 562 просмотра.

Ранее комбат «Веги» Андрей Панферов рассказал, вернется ли в зону СВО.

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