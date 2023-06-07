Не желал ему смерти: в Новосибирске мужчина искромсал приятеля двумя ножами. Фото: СК РФ НСО.

В Новосибирске будут судить 49-летнего мужчину. Ему вменяют убийство знакомого. Произошло преступление в феврале 2023 года. Подробности раскрыли в СК РФ по Новосибирской области.

– Обвиняемый был в гостях у знакомого в одной из квартир в Заельцовском районе города Новосибирска. Распивая алкоголь, они поссорились по незначительному поводу. В ходе конфликта гость взял два ножа и нанес поочередно ими не менее 16 ударов в жизненно-важные органы знакомому, – уточнили в Следственном комитете.

Потерпевший, 45-летний мужчина, погиб на месте от полученных травм.

Обвиняемый вину признал частично. Он заявил, что смерти приятелю не желал.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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