В Новосибирске перечислили преступления, с которыми чаще всего работают транспортные полицейские

Стали известны преступления, с которыми чаще всего работают транспортные полицейские. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны преступления, с которыми чаще всего работают транспортные полицейские. Об этом КП-Новосибирск рассказала начальник отделения информации и общественных связей Управления на транспорте МВД России по СФО Анна Щербакова.

− Если мы говорим про Новосибирск и про те преступления, которые совершаются на вокзалах, в аэропорту, то это чаще всего имущественные преступления – кражи. К сожалению, зачастую граждане становятся жертвами преступлений из-за своей невнимательности, забывчивости, − отметила в беседе с КП-Новосибирск Анна Щербакова.

Еще одна категория распространенных преступлений – незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков.

− Такие преступления выявляются в большом объеме. Это как мелкие закладчики, так и большие региональные курьеры, которые осуществляют свою деятельность на территории всего Сибирского федерального округа, − рассказала начальник отделения информации и общественных связей УТ МВД России по СФО.

Кроме того, нередко случаются инциденты с авиадебоширами.

− По итогу задерживаем их по прибытии и доставляем в дежурную часть, − добавила Анна Щербакова.

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