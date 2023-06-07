Под Новосибирском вынесли приговор замдиректора лесхоза за смерть водителя при сборе шишек. Фото: Управление Судебного Департамента НСО.
В Бердске вынесли приговор замдиректора лесхоза. Его обвинили в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.
26 августа 2021 года Юдинцев организовал сбор шишек. Для этого привлек трех человек: водителя «ЗИЛа», а также еще двух сборщиков. При этом Юдинцев нес ответственность за проводимые работы.
– Прибывшие водитель и сборщики приступили к работе в районе ул. Кольцова г. Бердска. Водитель, управляя указанным выше автомобилем ЗИЛ, при поднятии колена автовышки, допустил касание с электрическим проводом высоковольтной линии электропередач, – говорится на сайте Бердского районного суда.
Водитель и сборщики получили удар током. Водитель погиб на месте, а сборщики получили средней степени тяжести вред здоровью.
Замдиректора вину в преступлении не признал.
Суд назначил ему 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года. Также он должен выплатить потерпевшим моральный вред в размере 500, 200 и 150 тысяч рублей.
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