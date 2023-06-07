Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+37°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 июня 2023 6:59

Под Новосибирском вынесли приговор замдиректора лесхоза за смерть водителя при сборе шишек

Он отделался условным сроком
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Под Новосибирском вынесли приговор замдиректора лесхоза за смерть водителя при сборе шишек. Фото: Управление Судебного Департамента НСО.

Под Новосибирском вынесли приговор замдиректора лесхоза за смерть водителя при сборе шишек. Фото: Управление Судебного Департамента НСО.

В Бердске вынесли приговор замдиректора лесхоза. Его обвинили в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.

26 августа 2021 года Юдинцев организовал сбор шишек. Для этого привлек трех человек: водителя «ЗИЛа», а также еще двух сборщиков. При этом Юдинцев нес ответственность за проводимые работы.

– Прибывшие водитель и сборщики приступили к работе в районе ул. Кольцова г. Бердска. Водитель, управляя указанным выше автомобилем ЗИЛ, при поднятии колена автовышки, допустил касание с электрическим проводом высоковольтной линии электропередач, – говорится на сайте Бердского районного суда.

Водитель и сборщики получили удар током. Водитель погиб на месте, а сборщики получили средней степени тяжести вред здоровью.

Замдиректора вину в преступлении не признал.

Суд назначил ему 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года. Также он должен выплатить потерпевшим моральный вред в размере 500, 200 и 150 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber