В Сибири назначен директор по цифровым регионам «Ростелекома»

Директор по цифровым регионам Сибири ПАО «Ростелеком» Никита Жильцов. Фото: Департамент внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

- Цифровые регионы - одно из приоритетных направлений работы нашей компании, которое тесно связано с реализацией национальных проектов по интеграции ИТ-решений в социальные и экономические сферы. В первую очередь это работа для повышения качества жизни сибиряков, - отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

На прежней должности Никита Жильцов успешно взаимодействовал с представителями органов исполнительной власти по реализации контрактов, заключенных в рамках национального проекта «Цифровая экономика», курировал развитие информационных систем в сфере здравоохранения и государственного управления. С его участием в Свердловской области были реализованы проекты по созданию системы 112, проектированию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», модернизации системы уличного освещения в муниципалитетах, а также внедрена Единая Цифровая Платформа в сфере здравоохранения.

У Никиты многолетний опыт руководящей работы в «Ростелекоме» - с 2016 года он работал в финансово-экономическом блоке макрорегиона «Урал», заместителем директора филиала в Тюменской и Курганской областях, а также Екатеринбургского филиала. До прихода в компанию, получив специальности инженера и менеджера в Уральском государственном техническом университете, Никита несколько лет занимался внешним и внутренним аудитом и консалтингом.

- На текущий момент невозможно переоценить важность и актуальность вопросов, связанных с цифровизацией всех сфер экономики страны. Для регионов Сибири ПАО «Ростелеком» предлагает такие решения в сфере транспорта, общественной безопасности, здравоохранения. Над этим нам предстоит работать в самое ближайшее время, - отмечает директор по цифровым регионам Сибири ПАО «Ростелеком» Никита Жильцов.