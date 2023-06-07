Гэбээровцы помогли найти потерявшегося малыша на необычном детском чемпионате в Новосибирске

Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

3 июня в Новосибирске в спорткомплексе «Заря» по инициативе Издательского дома «Комсомольская правда» проходили ежегодные состязания среди детей в возрасте от полугода до 3 лет «Маленький чемпион».

Перед юными участниками соревнований стояла задача как можно скорее прийти, прибежать или приползти к финишу. Для справедливости оценки оргкомитетом были сформированы несколько возрастных групп, выступавших по очереди.

Всего в течение дня площадку «Маленького чемпиона» посетило больше тысячи человек - крошки-дети, их родители и активные болельщики. Для многочисленных гостей в спорткомплексе были организованы различные игровые и развлекательные зоны.

Неудивительно, что в такой массовке одна из родительниц потеряла из поля зрения своего двухлетнего малыша, о чем сразу же сообщила «гвардейцам», обеспечивавшим безопасность мероприятия. В течение 3 минут охранники нашли «потеряшку» сидящим за столиком и усердно раскрашивающим картинку.