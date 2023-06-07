В Новосибирске «ГАЗель», двигаясь задним ходом, насмерть задавала пенсионерку. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В Новосибирске утром 7 июня в Кировском районе произошло смертельное ДТП. Там «ГАЗель» насмерть задавила 69-летнюю женщину. Подробности о ДТП рассказали в ГИБДД по Новосибирску.

– Водитель 1994 года рождения, управляя транспортным средством «ГАЗ 2747», двигался задним ходом по внутридворовой территории по улице Сибиряков-Гвардейцев. Напротив дома 40 по улице Сибиряков-Гвардейцев наехал на пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства, – говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Пенсионерка 1954 года рождения погибла на месте аварии от полученных травм.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа.

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