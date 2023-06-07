Появятся зуд и волдыри: новосибирцев предупредили об опасности заражения церкариозом в водоемах

Во время купания в непроверенных местах можно подхватить церкариоз. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Новосибирске держится аномальная жара, и местные жители спасаются от нее у водоемов. Однако во время купания в непроверенных местах можно подхватить неприятное заболевание, которое в народе называют «зудом купальщиков».

Церкариоз – это острое паразитарное заболевание, возбудителями которого являются личинки гельминтов-церкарий. При нем появляются сильный зуд и красные волдыри на теле. О том, где можно заразиться церкариозом, рассказал КП-Новосибирск кандидат медицинских наук Яков Новоселов.

− Это возбудитель заболевания, характерный для загрязненных водоемов с отходами жизнедеятельности животных и людей. Купаться можно и нужно только в тех водоемах, которые согласовала санитарно-эпидемиологическая служба. Перед началом купального сезона водные объекты проверяются, − отметил в беседе с КП-Новосибирск Яков Новоселов.

Ранее КП-Новосибирск объясняла, чем опасно купание в фонтанах.

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