Испугались и звали на помощь: двух девочек-подростков унесло течением по Оби в Новосибирске

Двух девочек-подростков унесло течением по Оби в Новосибирске. Фото: МАСС.
В Новосибирске помощь спасателей понадобилась двум девочкам-подросткам, купавшимся в Оби. Их унесло на надувном круге.
– Они перепугались и звали на помощь. Спасатели МАСС, дежурившие в данном месте, на катере вышли на воду, догнали уплывающих детей, пересадили их на катер, – говорится в сводке МАСС.
Девочек доставили к берегу. С ними провели профилактическую беседу, после чего отправили домой. Помощь врачей детям не понадобилась.
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