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НовостиОбщество7 июня 2023 5:38

Испугались и звали на помощь: двух девочек-подростков унесло течением по Оби в Новосибирске

Двух девочек-подростков унесло течением по Оби в Новосибирске
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Двух девочек-подростков унесло течением по Оби в Новосибирске. Фото: МАСС.

Двух девочек-подростков унесло течением по Оби в Новосибирске. Фото: МАСС.

В Новосибирске помощь спасателей понадобилась двум девочкам-подросткам, купавшимся в Оби. Их унесло на надувном круге.

– Они перепугались и звали на помощь. Спасатели МАСС, дежурившие в данном месте, на катере вышли на воду, догнали уплывающих детей, пересадили их на катер, – говорится в сводке МАСС.

Девочек доставили к берегу. С ними провели профилактическую беседу, после чего отправили домой. Помощь врачей детям не понадобилась.

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