В Новосибирске за неделю спасли девять человек на воде

Девять человек спасли на воде в Новосибирске за неделю. Фото: Спасатели МАСС

Девять человек спасли на воде в Новосибирске. Данные приведены за период со второго по седьмое июня.

Среди спасенных – трое детей, сообщили в Муниципальной аварийно-спасательной службе города.

− Оказана помощь (порезы, тепловые удары и так далее) 15 людям, в том числе 10 детям, − говорится в публикации.

С приходом аномальной жары новосибирцы все чаще ездят купаться. Уже произошло несколько утоплений. Так, пару дней назад в реке Бердь утонула 10-летняя девочка. Она ушла под воду на глазах у беременной мамы. А 8-летний мальчик утонул в реке Шипуниха.

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