Суд вынес приговор новосибирцу за незаконный оборот 23 килограммов черной икры. Фото: Мария НОВИКОВА

Ленинский районный суд Новосибирска 7 июня вынес приговор по делу о незаконном обороте черной икры. 23 килограмма деликатеса оперативники пограничного управления ФСБ изъяли в гараже у 48-летнего новосибирца Сергея Горбачева в декабре 2022.

Законопослушный гражданин и примерный семьянин решил подзаработать перед Новым годом, перепродав икру амурского осетра и калуги в розницу. Но в его планы вмешались правоохранители. Дознаватели возбудили в отношении мужчины уголовное дело по ч.1 ст.258.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, пересылка водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ) и довели его до суда.

Приговор – 1 год лишения свободы условно и штраф 300 тысяч рублей в пользу государства.

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