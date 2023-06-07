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НовостиОбщество7 июня 2023 4:46

Суд вынес приговор новосибирцу за незаконный оборот 23 килограммов черной икры

Мужчина отделался условным сроком
Мария НОВИКОВА
Суд вынес приговор новосибирцу за незаконный оборот 23 килограммов черной икры.

Суд вынес приговор новосибирцу за незаконный оборот 23 килограммов черной икры.

Фото: Мария НОВИКОВА

Ленинский районный суд Новосибирска 7 июня вынес приговор по делу о незаконном обороте черной икры. 23 килограмма деликатеса оперативники пограничного управления ФСБ изъяли в гараже у 48-летнего новосибирца Сергея Горбачева в декабре 2022.

Законопослушный гражданин и примерный семьянин решил подзаработать перед Новым годом, перепродав икру амурского осетра и калуги в розницу. Но в его планы вмешались правоохранители. Дознаватели возбудили в отношении мужчины уголовное дело по ч.1 ст.258.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, пересылка водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ) и довели его до суда.

Приговор – 1 год лишения свободы условно и штраф 300 тысяч рублей в пользу государства.

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