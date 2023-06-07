Несколько домов сгорели в поселке Садовый под Новосибирском. Фото: стоп-кадр // "АСТ-54".
В ночь на среду, 7 июня, в поселке Садовый под Новосибирском случился крупный пожар. По словам очевидцев, сперва загорелся частный дом. Огонь с него перекинулся на другие здания.
На месте ЧП работали пожарные. В ГУ МЧС по НСО прокомментировали случившееся:
– В 3:31 минуту поступило сообщение о пожаре на улице Производственной. На момент прибытия горела кровля частного дома на двух хозяев. Происходило ее обрушение. Также загорелась половина другого дома. В результате пожара огонь повредил частные дома на общей площади 218 квадратных метров. Хозяева не пострадали, – уточнили в ведомстве.
Причину пожара установят эксперты.
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