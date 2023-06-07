Дерево перегородило проезжую часть: в Новосибирске спасатели помогли убрать упавший тополь

Ствол дерева раскололся на две части, одна из которых перегородила дорогу. Фото: Спасатели МАСС

В Новосибирске спасатели помогли коммунальным службам убрать дерево, упавшее на проезжую часть. Об этом сообщили в Муниципальной аварийно-спасательной службе города.

Старый массивный тополь рухнул 6 июня на улице Красносельской в Октябрьском районе. Ствол дерева раскололся на две части, одна из которых перегородила дорогу.

− С помощью бензоинструмента спасатели МАСС аккуратно распилили ствол и крупные ветки, убрали их с проезжей части, − отметили в публикации.

На работу ушло чуть больше часа.

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