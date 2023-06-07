В Новосибирске собака упала с балкона на припаркованную машину. Фото: стоп-кадр // "АСТ-54".
В Новосибирске на улице Есенина собака упала на припаркованную машину и разбила её. Произошло это рано утром 6 июня. Момент падения попал на видео.
– Жильцы дома видели, как собака металась на общем балконе в районе 6 утра. Ранее, в 5:15, как удалось выяснить при просмотре камер, предположительно, с этой собакой во дворе шёл мужчина и зашёл в подъезд, с балкона которого и упала собака, – написали в группе «АСТ-54».
По словам очевидцев, расстояние от общего балкона до места падения примерно 4 метра. При этом высота перил около 1,2 м.
– Очень сомнительно, что собака могла бы сама прыгнуть на такое расстояние, – говорят новосибирцы.
На кадрах видно, что собака, упав, отбежала от авто. После на ней спустился мужчина и завел в подъезд.
Владелец поврежденного авто написал в полицию заявление.
Жильцы дома переживают за состояние собаки. Горожане уверены, полицейским нужно выяснить, само животное выпало или же его выбросили с балкона.
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