В Новосибирске 14-летний мальчик пострадал в ДТП с двумя иномарками

У дома № 31а по улице Комсомольской столкнулись Nissan AD и Kia Spectra. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Кировском районе Новосибирска произошло ДТП с участием двух иномарок. В результате пострадал 14-летний мальчик.

Во вторник, 6 июня, у дома № 31а по улице Комсомольской столкнулись Nissan AD и Kia Spectra.

− Водитель 1984 г.р., управляя а/м «Ниссан», двигался по улице Чигорина с левым поворотом на улицу Комсомольская и у дома 31а по улице Комсомольская, не предоставив преимущества в движении, совершил столкновение с а/м «Киа» под управлением водителя 2002 г.р., − рассказали в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Пострадавший мальчик ехал в автомобиле Kia. После произошедшего его забрали в больницу.

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