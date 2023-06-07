Под Новосибирском простились с 40-летним военнослужащим Анатолием Прокудиным, погибшим на СВО

В Новосибирской области похоронили 40-летнего военнослужащего Анатолия Прокудина. Фото: администрация Черепановского района

В Черепановском районе Новосибирской области похоронили 40-летнего военнослужащего Анатолия Прокудина. Он погиб в зоне проведения спецоперации.

Сибиряк родился 21 марта 1983 года в рабочем поселке Дорогино. В 1998 году окончил местную среднюю школу.

Военную службу Анатолий проходил в отдельной дивизии оперативного назначения ВС РФ. Его командировали на Северный Кавказ.

− Всегда был простым и честным парнем, верным товарищем. Когда на Донбассе в ходе СВО начались жестокие бои, решил пойти на помощь, на самый «горячий» участок фронта бороться за правду, за веру, за своих, за Родину, − сообщили в администрации Черепановского района.

Погиб новосибирец 23 марта 2023 года – спустя два дня после своего 40-летия. С героем простились накануне в рабочем поселке Дорогино.

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