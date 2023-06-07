В Новосибирске арестовали мужчину, который не платил алименты 7-летней дочери

В Новосибирске арестовали отца, который не платил алименты 7-летней дочери. Фото: ГУ ФССП по НСО.

Житель Ордынского района НСО не платил алименты 7-летней дочери. Требования о явке к судебному приставу 38-летний горе-отец игнорировал. Нашли должника в Новосибирске. Его задержали, когда он шел в магазин.

– Поскольку гражданина доставили после рабочего времени, когда суд уже не работал, ему пришлось остаться в изоляторе временного содержания. На следующий день суд арестовал его на 10 суток, – сообщает ГУ ФССП по НСО.

Если такая мера не подействует на алиментщика, и он не погасит долг, на него возбудят уголовное дело. В таком случае его могут отправить в колонию на год.

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