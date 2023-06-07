Новосибирск жарким утром 7 июня сковали шестибалльные пробки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жарким утром 7 июня Новосибирск сковали пробки в 6 баллов. Заторы, по данным «2ГИС», на площади Труда, улицах Станционной, Широкой, Ватутина, Станиславского и Котовского.

Не проехать по улицам Титова, Троллейной и Немировича-Данченко. Не проехать по проспекту Карла Маркса и по Октябрьскому мосту.

На правобережье заторы на Добролюбова, Никитина и Кирова. Пробки на улицах Восход и Бориса Богаткова.

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