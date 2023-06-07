В Заельцовском районе Новосибирска построят школу за 1,3 миллиарда рублей

Школу за 1,3 миллиарда рублей построят в Заельцовском районе Новосибирска. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Школу за 1,3 миллиарда рублей построят в Заельцовском районе Новосибирска. Информация размещена на портале госзакупок.

Учебное заведение будет находиться по улице Кубовой, 100. Деньги на его строительство выделят из городского бюджета.

Предполагается, что школу сделают на 825 мест в одну смену. В здании будет четыре или пять этажей.

Также подрядчик должен построить спортивный блок.

− Здание спортивного блока запроектировать 1-2-х этажное с техническим подвалом ориентировочной площадью до 2000 метров квадратных. Ориентировочный размер спортивного блока − 42×24 метра квадратных, − говорится в описании объекта закупки.

Заявки на участие в электронном аукционе принимают до 21 июня.

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