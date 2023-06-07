Трихолог назвала самую популярную летнюю ошибку девушек в уходе за волосами

Девушки-обладательницы длинных волос любят делать красивые прически вне зависимости от времени года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Девушки-обладательницы длинных волос любят делать красивые прически вне зависимости от времени года. Но в жаркие летние деньки особую популярность обретают собранные прически — с ними не только удобно ходить, но и не жарко. Однако врач-трихолог Юлия Нагайцева предупреждает девушек, что в стремлении как можно более крепко зафиксировать волосы главное — не переусердствовать.

— Девушки собирают волосы в тугие пучки, но этого делать не надо. Натяжение приводит к повреждению работы волосяных фолликул и, как следствие, к выпадению волос, — пояснила Юлия изданию NEWS.ru.

Специалист посоветовала девушкам использовать в прическах шелковые резинки, чтобы собрать волосы, или заколки-крабы без сильного натяжения.

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