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НовостиОбщество6 июня 2023 23:17

«Это варварство»: жительница села на Алтае пожаловалась на соседа, засыпавшего ручей на берегу Катуни

Жительница села на Алтае пожаловалась на соседа, засыпавшего ручей на берегу Катуни
Галина СИМОНОВА
Женщину возмутил засыпанный ручей. Фото: Нина Комашинская/altapress.ru

Женщину возмутил засыпанный ручей. Фото: Нина Комашинская/altapress.ru

Жительница села Барангол Республики Алтай Нина Комашинская пожаловалась на соседа-бизнесмена, засыпавшего ручей на берегу Катуни. Женщина утверждает, что такое перекраивание природного ландшафта — незаконно и неправильно.

— Он захотел проложить дорогу от улицы Чуйской вдоль русла ручья, засыпав его, чтобы туристы подъезжали прямо на берег, — рассказала Нина изданию altapress.ru. — Русло ручья изменили, вода теперь течет по трубе. Это варварство. Было такое чудесное место.

Женщина обратилась с данной проблемой в Росприроднадзор и Верхне-обское бассейное водное управление. К ручью, ставшему причиной раздора, выезжали специалисты местного минприроды. Они постановили, что действия бизнесмена действительно незаконны — но только потому, что он не оформил все необходимые для таких вмешательств документы.

Сам предприниматель утверждает, что просто не знал о том, что для такого благоустройства нужно получить разрешение. Но он планирует сделать это в дальнейшем и засыпать ручей окончательно. Ведь, по его словам, в генплане застройки по этому месту проходит дорога.

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