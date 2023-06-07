«Это варварство»: жительница села на Алтае пожаловалась на соседа, засыпавшего ручей на берегу Катуни

Женщину возмутил засыпанный ручей. Фото: Нина Комашинская/altapress.ru

Жительница села Барангол Республики Алтай Нина Комашинская пожаловалась на соседа-бизнесмена, засыпавшего ручей на берегу Катуни. Женщина утверждает, что такое перекраивание природного ландшафта — незаконно и неправильно.

— Он захотел проложить дорогу от улицы Чуйской вдоль русла ручья, засыпав его, чтобы туристы подъезжали прямо на берег, — рассказала Нина изданию altapress.ru. — Русло ручья изменили, вода теперь течет по трубе. Это варварство. Было такое чудесное место.

Женщина обратилась с данной проблемой в Росприроднадзор и Верхне-обское бассейное водное управление. К ручью, ставшему причиной раздора, выезжали специалисты местного минприроды. Они постановили, что действия бизнесмена действительно незаконны — но только потому, что он не оформил все необходимые для таких вмешательств документы.

Сам предприниматель утверждает, что просто не знал о том, что для такого благоустройства нужно получить разрешение. Но он планирует сделать это в дальнейшем и засыпать ручей окончательно. Ведь, по его словам, в генплане застройки по этому месту проходит дорога.

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