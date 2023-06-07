Белым медвежатам из Новосибирского зоопарка насыпали в вольере персональный сугроб

У медвежат в вольере - "кусочек зимы". Фото: Кадр из видео/Сергей Ильтяков

В Новосибирске уже несколько дней стоит аномальная жара. От зноя и духоты все спасаются по-разному, но особенно трудно приходится некоторым обитателям Новосибирского зоопарка, которые в естественной среде обитают в местности, где всегда зима. Как, например, белые медведи.

Так, в особо жаркие дни мишки предпочитают проводить время в своих домиках. Еще немного будни им скрашивают наполненные бассейны и специально высыпанный для них в вольере снег.

Идею с «кусочком зимы» по достоинству оценили белые медвежата. Постоянный посетитель зоопарка Сергей Ильтяков заснял на видео, как малыши весело играют в персональном мини-сугробе.

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