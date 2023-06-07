В Новосибирске до 20 июня ограничат движение по улице Советской

В Новосибирске временно ограничат движение по улице Советской.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирске временно ограничат движение по улице Советской. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.
— С 4 по 20 июня на 6 метров сужается проезжая часть улицы Советской в районе здания № 36, — сообщили в ведомстве.
Связаны такие меры с проведением аварийного ремонта на теплотрассе. Водителей просят обращать внимание за знаки и соблюдать правила дорожного движения.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, что на ОбьГЭСе временно изменится схема движения пяти автобусов и маршрутки. Об этом сообщили в мэрии города. Привычный маршрут транспорту изменят на два дня: с 6 по 8 июня.
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Об этом сообщили в мэрии города (подробнее).
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