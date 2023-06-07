Гособвинение запросило 200 часов работ для вице-мэра Новосибирска Скатова

Гособвинение запросило 200 часов обязательных работ вице-мэру Новосибирска Артему Скатову. Фото: личная страница артема Скатова в соцсетях

Гособвинение запросило 200 часов обязательных работ вице-мэру Новосибирска Артему Скатову. Напомним, его обвиняют в клевете в отношении одного из депутатов.

Как сообщает ТАСС, прения сторон должны состояться 5 июля. Сам Андрей Скатов не признает свою вину.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что Скатов стал подозреваемым по уголовному делу о в 2022 году. С 6 декабря 2022 года по 17 января 2023 года — он также был отстранен от должности. Однако в апреле 2023 год суд признал незаконным отстранение вице-мэра.

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