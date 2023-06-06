Губернатор Травников поручил достроить самый крупный долгострой в Новосибирске

Губернатор Андрей Травников поручил достроить самый крупный долгострой в Новосибирске на улице Есенина 12/1. Фото: Правительство НСО

Губернатор Андрей Травников поручил достроить самый крупный долгострой в Новосибирске на улице Есенина 12/1. Его стройка началась еще в 2012 году. Своего жилья с тех пор ждет 231 дольщик.

— По условиям инвестпроекта, компания обязуется направить не менее 102, 1 миллионов рублей на завершение строительства долгостроев региона, в том числе, дома по улице Есенина, 12/1. Кроме того, по реализации проекта в собственность обманутых дольщиков будет передано порядка 265 квадратных метро жилых помещений (но не менее 2, 5 % от возведенных площадей). Срок реализации проекта — 10 лет, — рассказали в правительстве региона.

Застройщику, в свою очередь, за это предоставят без конкурса участок для строительства на улице Кирова.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Новосибирске ввели в эксплуатацию долгострой на улице Кропоткина, 130/6. Многоквартирный дом больше 10 лет. Долгожданное новоселье планируют отметить 94 семьи.

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