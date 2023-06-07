Жара все никак не спадает: в Новосибирске будет +38 градусов

От такой жары спасаться придётся только у фонтанов. Фото: Надежда РЫЖКИНА

Почти 40-градусная жара не спешить уходить из Новосибирска. Горожанам придется терпеть ее еще два дня. Сегодня синоптики обещают уже ночью +20…+22 градуса, а днем — все +36…+38.

— Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Юго-восточный ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду, местами с порывами до 14, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области ночью будет +17…+22 градуса, местами похолодает до +11…+16. Днем же термометры покажут рекордные +39. Но в западных районах будет не так невыносимо: там ждите недолгих дождей с грозами.

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